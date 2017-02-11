«Белогорье» на выезде обыграло «Газпром-Югру» в ЧР по волейболу

Волейболисты белгородского «Белогорья» одержали 13-ю победу в чемпионате России по волейболу среди команд Суперлиги, обыграв в гостевом матче 19-го тура команду «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:0. Для хозяев поражение стало уже 13-м в сезоне. В первом круге матч соперников также завершился в трёх партиях победой белгородцев.В 20-м туре «Белогорье» примет «НОВУ», а «Газпром-Югра» — «Югру-Самотлор».«Газпром-Югра» (Сургут) – «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (20:25, 20:25, 25:27).