«Зенит» обыграл «ФАКЕЛ», одержав 19-ю победу в ЧР по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» одержали 19-ю победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2016/17. На своей площадке «Зенит» в трёх партиях обыграл «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя. С 55 очками в активе подопечные Владимира Алекно уверенно возглавляют турнирную таблицу национального первенства, опережая идущее на втором месте московское «Динамо» на 8 очков.«ФАКЕЛ» потерпел девятое поражение и 27 очками располагается на седьмом месте. В первом круге встреча соперников также завершилась в трёх партиях.«Зенит» (Казань) – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).