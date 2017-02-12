Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Саммелвуо: вторую партию «Кузбасс» уступил из-за подачи-планера Ковалёва из Уфы

12 февраля 2017, воскресенье. 00:48. Волейбол
Главный тренер «Кузбасса» Тоумас Саммелвуо прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в выездном матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Получилась очень тяжёлая игра, но я рад, что наши игроки решали сложные ситуации, стояли вместе. Были трудности, мелкие моменты, но мы играли как команда. Если говорить о волейболе, то сегодня многое решила наша отличная подача – мы создавали большой пресс на «Урал». Плюс у нас была хорошая атака – Полетаев, Никитин, оба центральных. У Уфы есть Ковалёв, у которого самая сложная подача-планер из всех, что я видел. Вторую партию мы уступили из-за неё», – приводит слова Саммелвуо официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Кузбасс МВК Урал
Новости. Волейбол
12 февраля 2017, воскресенье
00:57 Жбанкович: «Газпром-Югра» с первых мячей не верил, что может обыграть Белгород
00:48 Саммелвуо: вторую партию «Кузбасс» уступил из-за подачи-планера Ковалёва из Уфы
11 февраля 2017, суббота
23:52 Гребенников: лучше ошибаться, стоя на берегу, чем когда корабль начнёт тонуть
23:20 Терентьев: «Нефтянику» очень дорог тот факт, что команду любят и поддерживают
22:39 Маричев: самое главное в игре с «Нефтяником» — сохранить концентрацию до конца
21:27 Брянский: единственное, что «НОВА» проиграла в матче с «Енисеем», — это приём
20:49 Чередник: «Енисей» взял достойный реванш за гостевое поражение от «НОВЫ»
19:54 «Зенит» обыграл «ФАКЕЛ», одержав 19-ю победу в ЧР по волейболу
19:21 Краснодарское «Динамо» впервые в сезоне выиграло матч ЧР в трёх партиях
18:22 «Белогорье» на выезде обыграло «Газпром-Югра» в ЧР по волейболу
17:36 «Кузбасс» обыграл на выезде «Урал» в матче ЧР по волейболу
17:23 Московское «Динамо» одержало 16-ю победу в ЧР по волейболу
14:51 «Енисей» дома победил «НОВУ» в 19-м туре мужского чемпионата России
13:40 На базе новосибирского «Локомотива» открылся новый тренажёрный зал
12:18 В. Грбич: Колакович поможет сборной Ирана конкурировать на самом высоком уровне
11:12 Кампа: лично не знаком с Джани, но слышал о нём только положительное
10:00 Пьяцца может стать главным тренером мужской сборной Словении
03:10 «Пляжницы» Барсук и Уколова не смогли выйти в четвертьфинал мэйджора в США
10 февраля 2017, пятница
23:49 «Пляжницы» Бирлова и Макрогузова завершили борьбу на мэйджоре в США
22:50 «Пляжники» Красильников и Лямин не смогли выйти в четвертьфинал мэйджора в США
21:47 Женская сборная РФ по волейболу узнала соперников в финальной части ЧЕ (U18)
20:36 «Пляжницы» Барсук и Уколова вышли в 1/8 финала мэйджора в США
19:23 «Пляжницы» Бирлова и Макрогузова вышли в 1/8 финала мэйджора в США
18:54 Источник: Моррисон сменит Гидетти во главе женской сборной Нидерландов
16:40 Двукратный олимпийский чемпион Юрий Поярков умер в день своего 80-летия
16:09 Рыхлюк: матч с «Динамо-Москва» будет решающим для «Волеро»
15:28 Терзич: «Волеро» провёл матч с «Альбой Блаж» очень уверенно
14:20 Шляпников: позиция либеро в сборной вызывает опасения, будем привлекать Соколова
13:08 «Химик» выступил с заявлением по поводу отмены матча с «Визурой» в Кубке ЕКВ
12:08 Стали известны пары 1/4 финала женского Кубка Вызова
11:09 «Нёвшатель» и «Логроньо» вышли в четвертьфинал Кубка Вызова
10:04 Стояновский и Ярзуткин проиграли в первом раунде плей-офф турнира в США
09:31 Пары Бирлова/Макрогузова и Барсук/Уколова вышли в плей-офф турнира в США
00:56 «Волеро» разгромил «Альбу Блаж» в женской Лиге чемпионов
9 февраля 2017, четверг
22:47 Доигровщик Фоменко продолжит карьеру в «Динамо» из Ленинградской области
21:48 Президент «Урала»: волейбол считается спортом номер один для многих стран
19:56 «Азеррейл» дома разгромил «Сен-Рафаэль» в женской Лиге чемпионов
18:17 Андреа Джани стал главным тренером мужской сборной Германии
16:08 Бракочевич установила рекорд по количеству очков в матче Лиги чемпионов
15:06 Заряжко: пожалуй, команд такого уровня, как «Единство Брчко», в Суперлиге нет
14:16 Пантелеймоненко: в «Динамо-Краснодар» устроили цирк, чтобы наказать меня
13:06 Официальный канал «Динамо-Казань» представил обзор матча с «Единство Брчко»
12:12 «Бусто Арсицио» и «Казальмаджоре» выиграли первые матчи 1/8 финала Кубка ЕКВ
11:05 «Бурса» и «Шверинер» вышли в четвертьфинал женского Кубка Вызова
10:03 «Пляжницы» Бирлова и Макрогузова победили бразильянок на турнире в США
Все новости RSS
Как сложится дальнейшая судьба краснодарского «Динамо»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+