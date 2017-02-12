Саммелвуо: вторую партию «Кузбасс» уступил из-за подачи-планера Ковалёва из Уфы

Главный тренер «Кузбасса»прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в выездном матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Получилась очень тяжёлая игра, но я рад, что наши игроки решали сложные ситуации, стояли вместе. Были трудности, мелкие моменты, но мы играли как команда. Если говорить о волейболе, то сегодня многое решила наша отличная подача – мы создавали большой пресс на «Урал». Плюс у нас была хорошая атака – Полетаев, Никитин, оба центральных. У Уфы есть Ковалёв, у которого самая сложная подача-планер из всех, что я видел. Вторую партию мы уступили из-за неё», – приводит слова Саммелвуо официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.