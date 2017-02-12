Жбанкович: «Газпром-Югра» с первых мячей не верил, что может обыграть Белгород

Старший тренер команды «Газпром-Югра»прокомментировал поражение от «Белогорья» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги (0:3).«У нашей команды с первых мячей сквозила неуверенность, что мы можем обыграть Белгород. Психологически не были готовы к борьбе. Уверенность в своих силах приходит через брейковые мячи, когда мы их брали – оживали, другое дело, что их было не так много. Сейчас можно найти массу причин, почему мы проиграли, скажу одно: команды такого класса, как Белгород, в стыковые моменты рискуют, а мы – нет. Это большая разница между нашей сегодняшней командой и «Белогорьем». В ответственный момент они старались рисковать на подаче, старались выбить нас с приёма. При таком счёте нам надо было дожимать, добивать через силовую подачу, а у нас этого не было.Ещё хочу сказать, что наши болельщики стараются, и команда начинает играть по-другому, когда её активно поддерживают. Почему в том же Кемерово тяжело играть? Потому что там «орущий» зал, болельщики яростно поддерживают, там даже тренеру ничего говорить не надо. Хотелось бы, чтобы у нас тоже такое было. Матч в Новосибирске показал, что наши ребята умеют сражаться, но перепады в игре всё ещё существуют, и поддержка в родных стенах в таких случаях крайне важна», — приводит слова Жбанковича официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.