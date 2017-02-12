«Сахалин» на своей площадке победил «Метар» в предпоследнем туре Суперлиги

«Сахалин» в матче 17-го тура женского чемпионата России на своей площадке переиграл челябинский «Метар» в трёх партиях. Подопечныеодержали пятую победу и поднялись на восьмую позицию в турнирной таблице. Уральские волейболистки потерпели 15-е поражение.В заключительном туре «Сахалин» встретится с «Заречьем-Одинцово», а «Метар» сыграет с московским «Динамо».«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Метар» (Челябинск) — 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).