Косарев: Жигалов потихонечку прогрессирует

Старший тренер «Белогорья»поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Газпромом-Югра» в 19-м туре мужского чемпионата России.«Если мы всегда будем выдерживать подачу и приём, как в первых двух сетах – любой команде будет трудно с нами играть. В третьей партии подрасслабились, но в концовке ребята собрались и сделали хороший результат. Нужно работать и отрабатывать свои элементы, и тогда таких качелей не будет.У Сургута тоже местами летела подача, команда собралась, хотя обычно Сургут дома оказывает более ожесточённое сопротивление. Что касается персоналий, то у нас Жигалов потихонечку прогрессирует, подача и атака у него более-менее стабильны. У соперника отмечу Родичева, он очень хорошо выходил на подачу и принёс своей команде много чистых очков», — приводит слова Косарева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.