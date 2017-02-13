Приходько: Киселёва хороший игрок, но на неё конкретно «Сахалин» не настраивался

Главный тренер «Сахалина»рассказал, готовилась ли команда отдельно к противостоянию с бывшим игроком коллектива из Южно-Сахалинска, которая сейчас защищает цвета челябинского «Метара». В 17-м туре российской Суперлиги «Сахалин» победил «Метар» со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).«Яна хороший игрок, но на неё конкретно мы не настраивались. Разбирали действия „Метара“ в целом. Да, Яна играла у нас, но теперь это игрок другой команды. Это обычная практика в спортивных командах — переход спортсмена из одной команды в другую. В этом нет ничего особенного», — цитирует Приходько официальный сайт ВФВ.