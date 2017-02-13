«Зенит» продлил контракт с Андерсоном

Казанский «Зенит» и американский доигровщикпродлили соглашение до конца сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) выступает в командес 2012 года. За это время он провёл в казанской команде 181 матч.В составе «Зенита» Андерсон дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат России и Кубок России, а также три Суперкубка страны.В составе сборной США Мэттью становился победителем Мировой лиги и Кубка мира.