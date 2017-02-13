Зиничев: надо думать, как помочь своим командам, а не зарубежным

Генеральный директор московского «Динамо»прокомментировал возможное расширение российской женской суперлиги за счёт зарубежных клубов: «Волеро» (Швейцария), «Рабита» и «Азеррейл» (оба – Азербайджан).«Приглашение иностранных клубов в чемпионат России – это вредная маниловщина. Эта идея деструктивна для российских клубов. Эти три зарубежных клуба по своей структуре — мини-сборные мира, у них нет лимита на легионеров. В чемпионате России только два легионера разрешены. Получается, расширяем не количество клубов, а количество легионеров. Если такая цель, то давайте просто отменим лимит во внутреннем чемпионате без лишних перелётов.Эти клубы – одни из главных соперников наших команд в еврокубках. Они испытывают недостаток игровой практики. Получается, в чемпионате России будем тренировать их, а наши клубы будут в проигрышном положении. Российские клубы при этом останутся при своих же проблемах, получив дополнительную финансовую нагрузку из-за переездов. Они ещё больше ослабнут. Надо думать, как помочь своим командам, а не зарубежным.Забота о российских волейбольных клубах превращается в желание просто снять слепок с того, что делают в других командных видах спорта. Но там есть профессиональные лиги, которые живут по профессиональным правилам и имеют коммерческую основу. Я не понимаю, какая основа есть у возможного приглашения иностранных клубов в чемпионат России по волейболу», — приводит слова Зиничева «Р-Спорт».