Куцмус: «Уралу» нужно думать, как побеждать соперников из верхней части таблицы

Доигровщик уфимского «Урала»прокомментировал поражение от «Кузбасса» (1:3) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.«Мне кажется, нам эмоций не хватило. Много было невынужденных ошибок. Была очень важная игра, принципиальная. Надо было обязательно выигрывать, тем более что «Кузбасс» в гостях играет хуже, чем дома. Перегорели? Да. Это психологический момент, скорее всего. На нас была большая ответственность.Сейчас посмотрим, будем разбираться. В любом случае не надо останавливаться. Команда на хорошем ходу. В 10 матчах мы одержали восемь побед. Да, соперники были из нижней части турнирной таблицы, а сейчас всё будет наоборот. Нужно проявлять характер.Сейчас много чего можно сказать. После боя кулаками не машут. Мы сейчас будем разбираться, чего нам не хватило. Есть тренерский штаб, будем смотреть статистику, анализировать. Будем думать, над чем работать, чтобы побеждать соперников из верхней части турнирной таблицы.Почему не играл? У меня есть небольшое повреждение, получил его в игре с «Динамо-ЛО». Оно незначительное, думаю, что буду играть в следующем матче», — приводит слова Куцмуса «Спорт Бизнес Online».