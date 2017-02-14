Савин: подача для меня самого загадка

Воспитанник «Югры-Самотлор» и доигровщик «Локомотива»прокомментировал победу новосибирцев над клубом из Нижневартовска в выездном матче 19-го тура чемпионата России по волейболу (3:0).«Всегда настраиваешься играть хорошо. А то, что получилось сегодня… К сожалению, Нижневартовск не показал того, на что способен. Мы ожидали более серьёзного сопротивления, настраивались на борьбу. Казалось, что Нижневартовск должен играть дома сильнее, как это было тогда, когда здесь играл я. У меня всегда горели глаза играть при родных трибунах. Но у них что-то сегодня не получилось.Подача для меня самого загадка. Всё зависит от настроения. Пока нет стабильности. В этом элементе нужно добавлять. В первой партии полетела, во второй не пошло, в третьей всё поправил», — приводит слова Савина официальный сайт «Самотлора».