Сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы среди полицейских

В Казани прошёл квалификационный этап чемпионата Европы по волейболу среди полицейских. В группе D за путёвки в финальный турнир боролись сборные Франции, Чехии и России.Россияне в первом матче обыграли чехов со счётом 3:0 (25:21, 25:12, 25:20), а во втором оказались сильнее французов — 3:0 (30:28, 25:20, 29:27).Сборная России завоевала право выступить в финальном турнире чемпионата Европы, который пройдёт в Варне (Болгария) с 24 по 31 мая. Сборная Болгарии является действующим победителем этих соревнований.