Четыре российских дуэта вошли в заявку на турнир по пляжному волейболу на Кише

С 15 по 18 февраля на острове Киш (Иран) пройдёт турнир Мирового тура по пляжному волейболу. В заявку на эти соревнования вошли четыре российских дуэта: Никита Лямин / Вячеслав Красильников, Олег Стояновский / Артём Ярзуткин, Игорь Величко / Максим Сиволап и Руслан Даянов / Юрий Богатов, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.
Состав групп и список пар квалификационного этапа станет известен 14 февраля.
В 2016 году Олег Стояновский и Артём Ярзуткин заняли на этом турнире второе место.