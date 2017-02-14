Четыре российских дуэта вошли в заявку на турнир по пляжному волейболу на Кише

С 15 по 18 февраля на острове Киш (Иран) пройдёт турнир Мирового тура по пляжному волейболу. В заявку на эти соревнования вошли четыре российских дуэта:, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.Состав групп и список пар квалификационного этапа станет известен 14 февраля.В 2016 году Олег Стояновский и Артём Ярзуткин заняли на этом турнире второе место.