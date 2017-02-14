Никитин: мы с Апаликовым не стали конфликтовать после моего попадания по нему

Доигровщик кемеровского «Кузбасса»прокомментировал победу над уфимским «Уралом» в 19-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:16, 25:18).«Очень эмоциональная игра. В этом зале тяжело играть, потому что холодно. Поражение от „Зенита“ нас мотивировало. «Зенит» – это сильнейшая команда в мире. Мы бились, как могли, но не хватило нам немного. В Уфе надо было реабилитироваться.Удалось уходить от «Урала» в концовках сетов за счёт эмоций, уверенности в собственных действиях. Каждый друг другу помогал, за счёт этого и сложился результат.Попадание мячом по Апаликову? Мы партнёры, товарищи по команде, сразу поняли друг друга. Не стали конфликтовать, играли дальше», — цитирует Никитина официальный сайт «Урала».