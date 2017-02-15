«Берлин» в пяти сетах одолел «Ресовию» в мужской Лиге чемпионов

Немецкий «Берлин» в пятом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке в пяти партиях переиграл польскую «Ресовию». Немецкая команда одержала четвёртую победу и сохранила лидерство в квартете В. Поляки потерпели третье поражение и потеряли шансы на выход в плей-офф.В заключительном туре «Берлин» сыграет с итальянским «Любе Чивитанова», а «Ресовия» встретится с чешской «Дуклой».«Берлин» (Германия) — «Ресовия» (Польша) — 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 20:25, 15:13).