«Трентино», «Пьяченца» и «Тур» вышли в четвертьфинал Кубка ЕКВ

Итальянский «Трентино» в ответном матче 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ на своей площадке победил финский «Валепа» и вышел в четвертьфинал соревнований, где сыграет с соотечественниками из «Пьяченцы», повторно обыгравшими сербскую «Войводину».Также в четвертьфинал пробились французские «Аяччо», «Тур» и бельгийский «Линдеманс Алст».«Амрисвиль» (Швейцария) — «Аяччо» (Франция) — 3:1 (25:20, 16:25, 25:22, 25:17)12:15.1:3.«Войводина» (Сербия) — «Пьяченца» (Италия) — 0:3 (19:25, 23:25, 22:25)0:3.«Тур» (Франция) — ПАОК (Греция) — 3:1 (25:19, 20:25, 25:19, 25:19)3:2.«Линдеманс Алст» (Бельгия) — «Сет» (Франция) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:20)3:1.«Трентино» (Италия) — «Валепа» (Финляндия) — 3:1 (22:25, 30:28, 25:12, 25:20)3:0.