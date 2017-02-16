Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кнак» победил «Перуджу» в мужской Лиге чемпионов и обошёл «Белогорье»

16 февраля 2017, четверг. 02:07. Волейбол
Волейболисты бельгийского «Кнака» добыли непростую победу над итальянской «Перуджей» в пятом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2 по партиям в пользу «Кнака», хотя в ходе матча бельгийцы уступали — 1:2.

Благодаря этой победе «Кнак» набрал 9 очков и вышел на второе место в группе Е, обогнав «Белогорье», у которого 8 очков. «Перуджа» (11 очков) осталась во главе таблицы, турецкий «Халкбанк» (2) — на четвёртом месте.

Мужчины. Лига чемпионов
Группа Е. 5-й тур

«Кнак» (Бельгия) — «Перуджа» (Италия) — 3:2 (25:18, 20:25, 20:25, 25:22, 15:13).

В заключительном туре «Кнак» сыграет с «Белогорьем», а «Перуджа» встретится с «Халкбанком».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье Лига чемпионов - Волейбол
Новости. Волейбол
16 февраля 2017, четверг
02:07 «Кнак» победил «Перуджу» в мужской Лиге чемпионов и обошёл «Белогорье»
00:31 «Трентино», «Пьяченца» и «Тур» вышли в четвертьфинал Кубка ЕКВ
15 февраля 2017, среда
23:34 «Зираат Банкасы» победил «Драйсма Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка Вызова
22:35 «Зенит» выиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов, победив «Пари Воллей»
22:27 «Аркас» победил «Фридрихсхафен», «Крайова» одолела «АСХ Воллей» в Лиге чемпионов
20:36 Московское «Динамо» победило «Стамбул ББСК» и вышло в плей-офф Лиги чемпионов
19:54 «Белогорье» проиграло «Халкбанку» в пятом туре мужской Лиги чемпионов
18:59 «Кузбасс» подписал контракт с диагональным Евсеевым
16:30 Даянов и Богатов выиграли турнир по волейболу на снегу на острове Киш
15:11 Кроткова: я начинала сезон в Краснодаре и думала, что закончу его там же
14:14 Ушаков: у игроков «Динамо-Краснодар» было очень много своих ошибок
13:08 Пары Даянов/Богатов и Величко/Сиволап победили в квалификации турнира в Иране
12:12 Кукушкин: «Протон» выполнил задачу-минимум – попал в зону плей-офф
11:08 Щербань: сейчас все матчи уже воспринимаются как подготовка к «Волеро»
10:21 «Юнайтед Рейн-Майн» вышел в четвертьфинал Кубка ЕКВ
09:12 «Модена» в четырёх сетах победила «Скру» в пятом туре Лиги чемпионов
00:15 «Берлин» в пяти сетах одолел «Ресовию» в мужской Лиге чемпионов
00:06 «Галатасарай» и «Шомон» выиграли первые матчи в 1/4 финала Кубка Вызова
14 февраля 2017, вторник
22:07 ЗАКСА победил «Нолико» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов
21:23 «Газпром-Югра» вновь проиграл «Карловарско» и завершил борьбу за Кубок ЕКВ
20:30 Московское «Динамо» победило «Ленинградку» в 17-м туре женского ЧР
19:34 «Протон» уверенно победил краснодарское «Динамо» в 17-м туре женского ЧР
18:39 Пантелеймоненко встретился с вице-губернатором Краснодарского края
17:55 На пост главного тренера мужской сборной Словении претендуют 30 наставников
16:12 Рамазаноглу: игроки «Халкбанка» знают, что требуется для победы над «Белогорьем»
15:08 Есилбудак: я верю, что «Халкбанк» может обыграть «Белогорье»
14:12 Никитин: мы с Апаликовым не стали конфликтовать после моего попадания по нему
13:21 Сурцева: МВК и ЖВК «Динамо-Краснодар» выплатили зарплату за два месяца
12:08 Бывший диагональный «Искры» Шмитт получил травму плеча
11:03 Четыре российских дуэта вошли в заявку на турнир по пляжному волейболу на Кише
10:06 Кузнецов: хотелось реабилитироваться за невыход на матч с «Енисеем»
09:46 Сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы среди полицейских
00:43 Савин: подача для меня самого загадка
13 февраля 2017, понедельник
23:19 Куцмус: «Уралу» нужно думать, как побеждать соперников из верхней части таблицы
22:29 Панков: многие наши клубы не смогут летать за границу в рамках ЧР
21:12 Вербов: «Зениту» нужно улучшать игру, несмотря на победные результаты
20:03 Акулова: я бесконечный лидер по имени Мэл
18:37 Полетаев стал лучшим бомбардиром 19-го тура Суперлиги
17:21 Зиничев: надо думать, как помочь своим командам, а не зарубежным
16:01 Кошкин: «Енисей» исключил сильные стороны «Уралочки»
15:07 Якоби: «Волеро» готов рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге РФ
14:04 Карполь: на результате матча с «Енисеем» сказалась усталость игроков «Уралочки»
13:18 Гилязутдинов: в Суперлиге не хватает конкуренции
12:10 «Зенит» продлил контракт с Андерсоном
11:12 Приходько: Киселёва хороший игрок, но на неё конкретно «Сахалин» не настраивался
Все новости RSS
Как сложится дальнейшая судьба краснодарского «Динамо»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+