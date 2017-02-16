Брагин: главным в матче со «Стамбулом ББСК» был настрой «Динамо-Москва»

Либеро московского «Динамо»прокомментировал победу над турецким «Стамбулом ББСК» в пятом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 27:25). Российская команда гарантировала себе место в плей-офф соревнований.«Мы вышли с хорошим настроем на матч. В техническом плане мы должны обыгрывать эту команду. Главным был настрой. С первых мячей мы начали хорошо подавать, атаковать, защищаться. Вся игра прошла под нашим контролем. Порой были небольшие спады из-за нашей расслабленности, но всю игру мы вели в счёте. В середине третьей партии было немного тяжеловато, но мы справились», — цитирует Брагина «Р-Спорт».