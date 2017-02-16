Три российские пары вышли в 1/8 финала турнира на острове Киш

На острове Киш (Иран) продолжается турнир Мирового тура по пляжному волейболу. Три российских дуэта из четырёх пробились в 1/8 финала.
Никита Лямин и Вячеслав Красильников победили немцев Тима Холлера и Свена Винтера со счётом 2:0 (21:9, 21:18). Олег Стояновский и Артём Ярзуткин обыграли хозяев соревнований Моджтабу Амири и Мохамадда Садеги Малати — 2:0 (21:7, 21:17).
Игорь Величко и Максим Сиволап оказались сильнее американцев Джона Майера и Райана Доэрти — 2:0 (21:19, 21:19).
Руслан Даянов и Юрий Богатов уступили немцам Маркусу Бёккерману и Ларсу Флюггену — 0:2 (14:21, 10:21).