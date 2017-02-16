Гаич: для «Азеррейла» было бы здорово выступать в чемпионате России

Главный тренер азербайджанского «Телекома», глава федерации волейбола Сербии и бывший наставник сборной Россиипрокомментировал информацию о возможном расширении женского чемпионата России за счёт зарубежных команд.«В Азербайджане нет шести равных по силе команд. Поэтому чемпионат не очень силён. По этой причине было бы очень хорошо участвовать в Суперлиге России. Это предложение можно рассмотреть. Но и российская сторона должна внести ясность в определённые юридические, организационные и финансовые вопросы. Если переговоры завершатся успешно, то, безусловно, нужно будет усилить и «Телеком», и «Азеррейл», потому что на таком уровне нельзя выступать в чемпионате России», — приводит слова Гаича Apasport.