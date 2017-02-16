Чутчев: «ФАКЕЛ» позволил себе эксперимент в конце матча с «Викингом»

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА»поделился эмоциями от победы своей команды над норвежским «Викингом ТИФ» со счётом 3:0 в первом четвертьфинальном матче Кубка вызова.«Сегодня мы позволили себе некоторый эксперимент в концовке матча – играли тремя доигровщиками. Такое практикуется, когда нестабилен диагональный. Но попробовав, я понял, что с листа такое не сыграть – это нужно отрабатывать на тренировке.Конечно, в ответном матче мы уже не позволим себе экспериментов – при своих трибунах волейболисты Норвегии могут показать совсем другой волейбол. Кроме того, в Новый Уренгой не приехали два игрока – основной их связующий и высокорослый нападающий, которые играли против словенского «Шемпетера». Так что наверняка в Бергене нам готовят сюрприз», — приводит слова Чутчева официальный сайт «ФАКЕЛА».