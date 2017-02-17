Шаршакова: работа с Карполем – это уникальный колоссальный опыт

Центральная блокирующая «Уралочки-НТМК»прокомментировала свой переход в командуи рассказал об адаптации в коллективе. Ранее 26-летняя волейболистка выступала за череповецкую «Северянку».«Поскольку я пришла в „Уралочку“ не с начала сезона, мне было немного сложно, всё-таки смена обстановки, смена города, тренировочный процесс здесь по-другому ведётся. А сезон очень непростой: команда играет не только в Суперлиге, но и в Лиге чемпионов. Но это только плюс, учитывая насколько это интересно, ведь до этого я выступала в Высшей лиге „А“. Сейчас же есть возможность увидеть команды топ-уровня. А работа с Николаем Васильевичем – это вообще уникальный колоссальный опыт.Быстро адаптировалась, здесь очень дружный коллектив, все девчонки поддерживали, подбадривали, подсказывали, как лучше сделать, а что лучше не делать. Мне сразу всё очень понравилось – команда, клуб, руководство. Мне во всем помогли – с жильём и многими другими вопросами. Всё хорошо!» — цитирует Шаршакову официальный сайт клуба.