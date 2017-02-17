Башич возглавил мужскую сборную Черногории по волейболу

Федерация волейбола Черногории назначилановым главным тренером мужской сборной страны, сообщает сайт Европейской конфедерации волейбола. 58-летний французский специалист с югославскими корнями в настоящее время работает с «Фенербахче» из Стамбула и недавно выиграл Кубок Турции с этим клубом.Башич имеет долгую и успешную тренерскую карьеру. Он возглавлял клубы из Франции, Туниса и Турции, а на уровне национальных сборных команды Турции и Туниса. Как волейболист, он провёл более 200 матчей за сборную бывшей Югославии.Контракт Башича с Федерацией волейбола Черногории рассчитан на два года.