«Любе Чивитанова» сменит тренера по окончании сезона

Главный тренер итальянского «Любе Чивитанова» Джанлоренцо Бленгини покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. 45-летний специалист сосредоточится на работе в мужской сборной Италии.
По данным источника, на должность наставника клуба из Мачераты претендуют серб Слободан Ковач, работающий в турецком «Халкбанке», и аргентинец Даниэль Кастеллани, возглавляющий бельгийский «Нолико».
На данный момент «Любе Чивитанова» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.