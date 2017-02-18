«Любе Чивитанова» сменит тренера по окончании сезона

Главный тренер итальянского «Любе Чивитанова»покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. 45-летний специалист сосредоточится на работе в мужской сборной Италии.По данным источника, на должность наставника клуба из Мачераты претендуют серб, работающий в турецком «Халкбанке», и аргентинец, возглавляющий бельгийский «Нолико».На данный момент «Любе Чивитанова» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.