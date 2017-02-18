Лямин и Красильников выиграли турнир в Иране, Стояновский и Ярзуткин — третьи

Россиянена турнире категории «Три звезды» Мирового тура по пляжному волейболу на острове Киш (Иран) победили поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка.Ещё одни представители Россиив матче за третье место переиграли немцев Лоренца Шуманна и Юлиаса Толе.Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — П. Кантор/Б. Лосяк (Польша) — 2:1 (18:21, 21:19, 15:8).О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — Л. Шуманн/Ю. Толе (Германия) — 2:1 (13:21, 21:17, 15:7)