Панченко: у «Динамо» продолжается подготовка к матчу с «Волеро»

Комментируя победу над «Метаром» (3:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, главный тренер московского «Динамо»не скрывал, что встреча не носила принципиального характера. Бело-голубые уверенно выиграли предварительный этап соревнований, а челябинский клуб, заняв последнее место в турнирной таблице, не вышел в плей-офф.«У нас продолжается подготовка к матчу с «Волеро». При всём уважении к «Метару», нам сложно было требовать от игроков запредельной самоотдачи в этом матче, результаты регулярного чемпионата уже давно понятны», — приводит слова Панченко официальный сайт московского «Динамо».