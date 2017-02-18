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Панченко: у «Динамо» продолжается подготовка к матчу с «Волеро»

18 февраля 2017, суббота. 22:48. Волейбол
Комментируя победу над «Метаром» (3:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко не скрывал, что встреча не носила принципиального характера. Бело-голубые уверенно выиграли предварительный этап соревнований, а челябинский клуб, заняв последнее место в турнирной таблице, не вышел в плей-офф.

«У нас продолжается подготовка к матчу с «Волеро». При всём уважении к «Метару», нам сложно было требовать от игроков запредельной самоотдачи в этом матче, результаты регулярного чемпионата уже давно понятны», — приводит слова Панченко официальный сайт московского «Динамо».
Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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