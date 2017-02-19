А. Красильников: если играть вполсилы, то потом команду не соберёшь

Старший тренер подмосковного «Заречья-Одинцово»прокомментировал поражение своей команды от «Сахалина» в 18-м туре женского чемпионата России со счётом 2:3, а также объяснил, почему на Дальний Восток отправились основные волейболистки, несмотря на отсутствие турнирных задач.«Тяжёлый перелёт на Сахалин, отсутствие длинной «скамейки». Практически играем одним составом.Тем не менее в первых двух партиях играли очко в очко. Не хватило, наверное, уверенности в своих силах. Но всё равно молодцы, вернулись в игру, не дали лёгкой жизни хозяевам. Жалко, что не хватило в концовке. В пятой партии была настоящая лотерея. Были шансы как у одной, так и у другой команды.Если приехать сыграть вполсилы, потом команду не соберёшь. Много лет назад у нас был пример, когда поехали в Хабаровск вторым составом, потом команда вернуться в свой игровой ритм не смогла. Провал был пять игр. Если время позволяет, надо ехать. К тому же эта игра была полезна для психологического восстановления команды. До этого у нас были три поражения от лидеров. Два из них в борьбе, а вот с Краснодаром… Нам надо было психологически подготовиться к плей-офф», — приводит слова Красильникова официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.