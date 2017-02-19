Лямин: эта победа зарядит нас уверенностью в себе на оставшуюся часть сезона

Россиянинпрокомментировал победу на турнире категории «Три звезды» Мирового тура по пляжному волейболу на острове Киш (Иран) в паре с«Золотая медаль очень важна для нас — не только потому, что начался новый сезон, но и потому, что мы недавно начали выступать вместе. Было здорово сыграть финал в такой солнечный день. Правда, сегодня было довольно ветрено, но это ничего. Эта победа зарядит нас уверенностью в себе на всю оставшуюся часть сезона», — приводит слова Лямина официальный сайт Международной федерации волейбола.