«Локомотив» разгромил «Нефтяник», одержав 16-ю победу в мужской Суперлиге

Новосибирский «Локомотив» в 20-м туре мужского чемпионата России на своей площадке разгромил оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:0. Подопечныеодержали 16-ю победу в 20 встречах и остались на третьей позиции в турнирной таблице. Командапроиграла 19-й матч и замыкает список участников Суперлиги.В следующем туре «железнодорожники» сыграют с казанским «Зенитом», а «Нефтяник» встретится с «Газпромом-Югра».«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:16).