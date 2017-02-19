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М. Карполь: игра с «Ленинградкой» была важна в эмоциональном плане

19 февраля 2017, воскресенье. 15:06. Волейбол
Старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь, внук Николая Карполя, прокомментировал тяжёлую победу в заключительном 18-м туре предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги над «Ленинградкой», одержанную с матчболов.

«Сегодня игра была на сильной усталости. Сложности расписания чемпионата, много перелётов — всё это влияет на игру. Хотелось поверить в себя, игра была важна в эмоциональном плане. Это был тренировочный матч. Сейчас надо восстановиться и настроиться на встречу с сильным соперником – «Заречьем». Психологически и морально в первую очередь», — приводит слова Карполя официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Ленинградка ЖВК Уралочка-НТМК
Новости. Волейбол
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