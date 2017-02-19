М. Карполь: игра с «Ленинградкой» была важна в эмоциональном плане

Старший тренер «Уралочки-НТМК», внук Николая Карполя, прокомментировал тяжёлую победу в заключительном 18-м туре предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги над «Ленинградкой», одержанную с матчболов.«Сегодня игра была на сильной усталости. Сложности расписания чемпионата, много перелётов — всё это влияет на игру. Хотелось поверить в себя, игра была важна в эмоциональном плане. Это был тренировочный матч. Сейчас надо восстановиться и настроиться на встречу с сильным соперником – «Заречьем». Психологически и морально в первую очередь», — приводит слова Карполя официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.