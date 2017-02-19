«Енисей» взял реванш у «Динамо-ЛО» за поражение в первом круге

В матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги красноярский «Енисей» на выезде обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счётом 3:0.Гости одержали восьмую победу в текущем национальном первенстве, хозяева потерпели 13-е поражение. Матч тех же соперников в первом круге завершился победой «Динамо-ЛО» на тай-брейке (3:2).«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (22:25, 23:25, 18:25).