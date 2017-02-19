«Зенит» одержал 20-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв московское «Динамо»

20-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги завершился матчем лидеров. Казанский «Зенит» на выезде в четырёх партиях одержал волевую победу над московским «Динамо» со счётом 3:1.Для подопечных Владимира Алекно это 20-я победа в текущем национальном первенстве. «Динамо» потерпело четвёртое поражение, два из них от «Зенита». В матче первого круга подопечные Владимира Алекно не отдали бело-голубым ни одного сета.«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Казань) – 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 24:26).