Саммелвуо: «Кузбасс» сыграл ровно от первого мяча и до последнего

Главный тренер «Кузбасса»прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» (3:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«И вчера, и сегодня мы говорили с командой, что нас ожидает важный тест. Все знают, у соперника есть проблемы, но для нас это ничего не должно было поменять. Мы сыграли ровно от первого мяча и до последнего. Рад, что команда так сыграла. Сегодня практически все поиграли. Это тоже очень важно, ведь у нас позади осталась тяжёлая неделя, на которой мы много работали. В конце было видно, что команда немного устала. Но ничего. Сейчас отдохнём и будем готовиться к матчу с «Енисеем», — приводит слова Саммелвуо официальный сайт «Кузбасса».