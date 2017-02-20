Воронков: особо говорить нечего, «Кузбасс» победил по делу

Главный тренер краснодарского «Динамо»объяснил причины поражения от кемеровского «Кузбасса» в матче 20-го тура российской Суперлиги. Подопечныеоказались сильнее со счётом 3:0 (25:17, 25:12, 25:15).«Всё вытекает из того, когда мы прибыли сюда. Парни просто не восстановились, и это отражается в статистике нашей атаки. Мы ничего не смогли противопоставить блоку «Кузбасса». Худо-бедно мы отпринимались, надо это отметить, потому что зал новый для нас, мы его не опробовали. Но из этого вытекает всё. Мы вынуждены использовать какие-то нестандартные ситуации. Здесь особо говорить нечего, по делу победил «Кузбасс». Их можно поздравить. Они не расслабились, как делали некоторые команды в матчах против нас после Нового года. Надо отдать им должное», — цитирует Воронкова официальный сайт ВФВ.