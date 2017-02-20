Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Воронков: особо говорить нечего, «Кузбасс» победил по делу

20 февраля 2017, понедельник. 11:12. Волейбол
Главный тренер краснодарского «Динамо» Андрей Воронков объяснил причины поражения от кемеровского «Кузбасса» в матче 20-го тура российской Суперлиги. Подопечные Туомаса Саммелвуо оказались сильнее со счётом 3:0 (25:17, 25:12, 25:15).

«Всё вытекает из того, когда мы прибыли сюда. Парни просто не восстановились, и это отражается в статистике нашей атаки. Мы ничего не смогли противопоставить блоку «Кузбасса». Худо-бедно мы отпринимались, надо это отметить, потому что зал новый для нас, мы его не опробовали. Но из этого вытекает всё. Мы вынуждены использовать какие-то нестандартные ситуации. Здесь особо говорить нечего, по делу победил «Кузбасс». Их можно поздравить. Они не расслабились, как делали некоторые команды в матчах против нас после Нового года. Надо отдать им должное», — цитирует Воронкова официальный сайт ВФВ.
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Краснодар МВК Кузбасс Андрей Воронков
Новости. Волейбол
20 февраля 2017, понедельник
11:12 Воронков: особо говорить нечего, «Кузбасс» победил по делу
10:40 Брянский: порадовало, что игроки «НОВЫ» не опустили руки до последнего мяча
10:38 Хтей: приём «Белогорья» позволил Марлону вести быструю комбинационную игру
09:46 Маричев: две подачи в 3-м и 4-м сетах определили исход игры с «Зенитом»
09:33 Алекно: жаль, что такие матчи, как с «Динамо-Москва», заканчиваются
00:18 Саммелвуо: «Кузбасс» сыграл ровно от первого мяча и до последнего
19 февраля 2017, воскресенье
23:28 Гребенников: «Уралу» надо прекращать всю эту «цветочную философию»
22:13 Чутчев: гипотетически на сегодняшний момент Уфа – наш соперник по плей-офф
22:13 Танцы с саксофоном и игра головой Вербова – в фотообзоре «Динамо» – «Зенит»
21:18 Терентьев: «Нефтяник» будет бороться до конца за место в Суперлиге
20:07 «Зенит» одержал 20-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв московское «Динамо»
19:44 «Енисей» взял реванш у «Динамо-ЛО» за поражение в первом круге
19:24 «Белогорье» уверенно обыграло «НОВУ» в ЧР по волейболу
18:18 «Газпром-Югра» одержал волевую победу над «Югрой-Самотлором»
17:34 Константинов: такие игры — возможность проверить тех, кто на скамейке запасных
16:54 «ФАКЕЛ» в гостях оказался сильнее «Урала» в матче чемпионата России
16:11 «Кузбасс» разгромил краснодарское «Динамо» в 21-м туре мужского ЧР
15:59 Кашин: спасибо девочкам из «Заречья», что не дали втянуть себя в шапито
15:06 М. Карполь: игра с «Ленинградкой» была важна в эмоциональном плане
15:05 «Локомотив» разгромил «Нефтяник», одержав 16-ю победу в мужской Суперлиге
14:22 Лямин: эта победа зарядит нас уверенностью в себе на оставшуюся часть сезона
13:04 «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов сезона-2016/17 пройдёт в Тревизо
12:23 А. Красильников: если играть вполсилы, то потом команду не соберёшь
11:07 Кошкин: у «Енисея» есть шансы в противостоянии с краснодарским «Динамо»
09:55 Лонин: руководство краснодарского «Динамо» отправило в Красноярск молодёжь
00:04 Филиштинская: в плей-офф каждая команда может преподнести сюрприз
18 февраля 2017, суббота
23:22 «Кузбасс» сменил немца Шварца на финна Оянсиву
22:48 Панченко: у «Динамо» продолжается подготовка к матчу с «Волеро»
21:51 Приходько: «Динамо» — очень серьёзный соперник в плей-офф, но будем бороться
20:22 Чуриков: рассчитывали, что 2-й состав «Протона» всё-таки поборется с «Динамо»
19:23 Перепёлкин: казанское «Динамо» провело хорошую тренировку в матче с «Протоном»
18:49 Казанское «Динамо» обыграло «Протон» в ЧР по волейболу
17:27 «Уралочка-НТМК» на тай-брейке обыграла «Ленинградку» в ЧР по волейболу
16:51 Московское «Динамо» разгромило «Метар» в 18-м туре женской Суперлиги
16:26 Лямин и Красильников выиграли турнир в Иране, Стояновский и Ярзуткин — третьи
15:20 «Любе Чивитанова» сменит тренера по окончании сезона
13:11 Лямин и Красильников вышли в финал турнира по пляжному волейболу в Иране
12:52 Определились все четвертьфинальные пары плей-офф женского чемпионата России
11:37 «Сахалин» дома победил «Заречье-Одинцово» и вышел в плей-офф женского ЧР
10:36 «НОВА» усилилась диагональным Крикуном
17 февраля 2017, пятница
23:07 Грбич продлил контракт с «Вероной» на три года
21:25 Лонин: почему руководство отправило в Красноярск молодёжную команду — им решать
20:50 Кошкин: «Енисей» впервые в истории красноярского волейбола вышел в плей-офф ЧР
19:53 Мискевич продлил контракт с итальянской «Сорой»
18:03 Башич возглавил мужскую сборную Черногории по волейболу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как сложится дальнейшая судьба краснодарского «Динамо»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+