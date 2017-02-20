Мельничук: игрокам «Югры-Самотлор» пока не хватает исполнительского мастерства
Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Юрий Мельничук прокомментировал поражение от «Газпрома-Югра» в матче 20-го тура российской Суперлиги со счётом 1:3 (25:17, 22:25, 21:25, 20:25).
«Первую партию начали с хорошим настроем, выполнили то, о чём договаривались. Во второй партии начались проблемы с приёмом, которые продолжились до конца матча. Начали хуже принимать, соперник отодвинул нас от сетки, много мячей проиграли, прежде всего в связке «подача-приём». В целом команда билась, старалась, но пока не хватает исполнительского мастерства», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.
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