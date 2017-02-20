Согрин: будем пытаться всколыхнуть волейболистов «Динамо-ЛО»

Главный тренер «Динамо-ЛО»прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в 20-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 18:25).«Соперник интересный, с которым нам удаётся играть в хорошую игру, сегодня был сильнее. Сильнее в концовке первой и второй партии, в третьей было уже сложно что-то сделать – команда «Енисей» набрала ход. Будем пытаться найти какие-то рациональные зёрна и пытаться всколыхнуть и поднять наших спортсменов.Чего не хватило в концовках первых двух партий? Везения, технического оснащения, духа… много чего не хватило. Могли, могли парни, вышли с настроем. Вы видели, что играли и пытались биться, не получилось. «Енисей» сегодня был сильнее», — цитирует Согрина официальный сайт ВФВ.