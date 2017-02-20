Чередник: благодаря Диасу Спиридонова было невозможно остановить

Главный тренер красноярского «Енисея»поделился впечатлениями после победы над «Динамо-ЛО» в 20-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) и оценил взаимодействие«Прежде всего я рад сегодняшней победе, рад, что команда после долгих перипетий начала чемпионата начинает показывать свою игру и свой дух. Этот матч был для нас важен по многим факторам – первую игру дома мы проиграли, так как очень хороший волейбол показало «Динамо-ЛО». Сегодня лучше были мы. За счёт чего выиграли? За счёт очень большого желания, старания, подготовки к этой игре. Ребята хорошо подготовились. То, что мы делали на тренировках и тот дух, который сопутствовал этому, принесли в итоге свои результаты.Диас очень игровой пасующий по своей натуре. Он опытный игрок, хорошо чувствует тех людей на площадке, которые сегодня находятся в своей топ-форме. Не скажу, что другие игроки плохо играли, ни в коем случае. Но Спиридонову Диас создал такие условия, что потом его было невозможно остановить. То, что мы разбирали тактически, выполнил в игре, и это принесло результат», — цитирует Чередника официальный сайт ВФВ.