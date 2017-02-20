Никитин: «Кузбасс» должен был не отпускать соперника, давить до последнего

Доигровщик кемеровского «Кузбасса»поделился впечатлениями после победы над краснодарским «Динамо» в 20-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:17, 25:12, 25:15).«Мы знали, что у соперника есть финансовые трудности. Но для нас это тоже было испытанием. Мы должны были не отпускать соперника, давить до последнего. Я думаю, что нам это сегодня удалось сделать.Я думаю, что нам помогла помощь нашего зала. Спасибо болельщикам, они вдохновили нас на эти эмоции», — цитирует Никитина официальный сайт ВФВ.