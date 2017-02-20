Малыгина из «Заречья-Одинцово» стала лучшим бомбардиром 18-го тура ЧР

Лучшим бомбардиром 18-го, заключительного тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги стала Дарья Малыгина из «Заречья-Одинцово», набравшая 29 очков в выездном матче с «Сахалином» (2:3). У хозяев в той же встрече отличилась на блоке Регина Мороз (6 очков). Столько же набрала Яна Манзюк из «Енисея» в домашней игре с краснодарским «Динамо» (3:0). Лучшей подающей тура стала Екатерина Петрова из «Ленинградки», сделавшая 7 эйсов в выездном матче с «Уралочкой-НТМК» (2:3).
Бомбардиры
29 – Малыгина («Заречье-Одинцово»)
26 – Парубец («Уралочка-НТМК»)
22 – Петрова («Ленинградка»)
21 – Бондарь («Сахалин»)
20 – Бессонная («Ленинградка»)
18 – Кутюкова («Ленинградка»)
17 – Столярова («Динамо» Казань)
17 – Тушова («Динамо» Краснодар)
17 – Шаравская («Сахалин»)
Блок
6 – Манзюк («Енисей»)
6 – Мороз («Сахалин»)
5 – Полякова («Ленинградка»)
4 – Котова («Заречье-Одинцово»)
4 – Сперскайте («Заречье-Одинцово»)
4 – Шаравская («Сахалин»)
Подача
7 – Петрова («Ленинградка»)
4 – Яковлева («Динамо» Краснодар)
3 – Кузнецова («Енисей»)
3 – Лазаренко («Заречье-Одинцово»)
3 – Столярова («Динамо» Казань)
3 – Суховерхова («Метар»)
3 – Хабибуллина («Сахалин»).