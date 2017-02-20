Малыгина из «Заречья-Одинцово» стала лучшим бомбардиром 18-го тура ЧР

Лучшим бомбардиром 18-го, заключительного тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги сталаиз «Заречья-Одинцово», набравшая 29 очков в выездном матче с «Сахалином» (2:3). У хозяев в той же встрече отличилась на блоке(6 очков). Столько же набралаиз «Енисея» в домашней игре с краснодарским «Динамо» (3:0). Лучшей подающей тура сталаиз «Ленинградки», сделавшая 7 эйсов в выездном матче с «Уралочкой-НТМК» (2:3).29 – Малыгина («Заречье-Одинцово»)26 – Парубец («Уралочка-НТМК»)22 – Петрова («Ленинградка»)21 – Бондарь («Сахалин»)20 – Бессонная («Ленинградка»)18 – Кутюкова («Ленинградка»)17 – Столярова («Динамо» Казань)17 – Тушова («Динамо» Краснодар)17 – Шаравская («Сахалин»)6 – Манзюк («Енисей»)6 – Мороз («Сахалин»)5 – Полякова («Ленинградка»)4 – Котова («Заречье-Одинцово»)4 – Сперскайте («Заречье-Одинцово»)4 – Шаравская («Сахалин»)7 – Петрова («Ленинградка»)4 – Яковлева («Динамо» Краснодар)3 – Кузнецова («Енисей»)3 – Лазаренко («Заречье-Одинцово»)3 – Столярова («Динамо» Казань)3 – Суховерхова («Метар»)3 – Хабибуллина («Сахалин»).