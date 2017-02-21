Вербов: в матче с «Динамо» были отличные ощущения, побольше бы таких матчей

Либеро «Зенита»прокомментировал победу над московским «Динамо» в выездном матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (3:1).«Игра была непростая, интересная, обе команды хотели победить. Очень рады, что обыграли «Динамо» в сложной борьбе. В концовочках чуть больше повезло нам, где-то выстояли, а два сета завершили эйсами. В матче с «Динамо» мы реально получали удовольствие, счастье после победы! Всё-таки этот сезон не радует большим количеством таких матчей – полный зал, интрига в матче, сильный соперник.В основном у «Зенита» как-то всё быстро проходит, мы не получаем удовольствия. Многие игры как обыденность уже — победили, встали в круг и разъехались по домам. А в матче с «Динамо» были отличные ощущения. Хотелось бы побольше таких матчей», — приводит слова Вербова официальный сайт «Зенита».