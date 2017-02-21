Панченко: задача «Динамо-Москва» — обыграть «Волеро» и занять 1-е место в группе

Главный тренер московского «Динамо»поделился ожиданиями от матча со швейцарским «Волеро» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Москве 22 февраля. «Динамо» выиграло все четыре матча на групповом этапе, набрав 10 очков. У «Волеро» столько же очков, но на одну победу меньше.«Наша задача обыграть «Волеро», занять в группе первое место и таким образом постараться обеспечить себе не самого сильного соперника в следующем раунде. «Волеро» — команда сильная, с высокими игроками. На передней линии, соответственно, будут сложности. Нам нужно отлично подавать – тогда мы сможем усложнить им игру. В последнее время мы тренировались с большими нагрузками, думаю, мы подошли к игре в хорошей форме», — цитирует Панченко официальный сайт «Динамо».