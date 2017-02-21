Маркин: в каждой партии игроки «Динамо-Москва» три-четыре мяча не добивали

Доигровщик московского «Динамо»поделился впечатлениями после поражения от казанского «Зенита» в матче 20-го тура российской Суперлиги со счётом 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 24:26).«Мы играли хорошо, но сказывался брак с нашей стороны. В каждой партии мы три-четыре мяча не добивали. Только из-за своих ошибок и проиграли «Зениту». Моментами нам удавалось и в защите сыграть, и тяжёлую доигровку забить. И подавали мы неплохо. Но в концовках сетов у нас было немало брака, мы не реализовали свои шансы», — цитирует Маркина «Р-Спорт».