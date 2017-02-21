Ушаков: матч Лиги чемпионов рассматриваем как подготовку к встрече с «Енисеем»

Главный тренер краснодарского «Динамо»поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с румынской «Альбой Блаж». Встреча состоится в Краснодаре 21 февраля.«К сожалению, игра с «Альбой» не имеет для нас турнирного значения. В ней будет разыгрываться лишь последнее место в группе В. Нам бы очень не хотелось там оказаться, поэтому будем биться. Но эту встречу мы рассматриваем прежде всего как подготовку к 1/4 финала плей-офф, ведь уже через четыре дня после матча с румынками нам предстоит встреча с «Енисеем», — цитирует Ушакова официальный сайт клуба.