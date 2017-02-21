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«Химик» одолел «Телеком» в женской Лиге чемпионов

21 февраля 2017, вторник. 21:58. Волейбол
Польский «Химик» в пятом туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке переиграл азербайджанский «Телеком» со счётом 3:1. Команда из Полиса одержала третью победу в пяти встречах и сохранила шансы на выход в плей-офф. Бакинский коллектив потерпел пятое поражение кряду.

В заключительном туре «Химик» сыграет с итальянской «Моденой», а «Телеком» встретится с ещё одним клубом из Италии — «Конельяно».

Женщины. Лига чемпионов
Группа А. 5-й тур

«Химик» (Польша) — «Телеком» (Азербайджан) — 3:1 (21:25, 25:16, 25:13, 25:16).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
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