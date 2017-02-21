«Химик» одолел «Телеком» в женской Лиге чемпионов

Польский «Химик» в пятом туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке переиграл азербайджанский «Телеком» со счётом 3:1. Команда из Полиса одержала третью победу в пяти встречах и сохранила шансы на выход в плей-офф. Бакинский коллектив потерпел пятое поражение кряду.В заключительном туре «Химик» сыграет с итальянской «Моденой», а «Телеком» встретится с ещё одним клубом из Италии — «Конельяно».«Химик» (Польша) — «Телеком» (Азербайджан) — 3:1 (21:25, 25:16, 25:13, 25:16).