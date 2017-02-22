ЕКВ: «Химик» и «Визура» проведут один матч на нейтральной площадке

Европейская конфедерация волейбола приняла решение по противостоянию украинского «Химика» и сербской «Визуры» в 1/8 финала женского Кубка ЕКВ. Первый матч, который должен был состояться 7 февраля в Южном, был отменён в связи с тем, что команда из Белграда не смогла добраться до места проведения встречи. «Визура» летела из Стамбула, но на подлёте к Одессе самолёт начало трясти из-за турбулентности и пилот был вынужден развернуть борт и вернуться в Турцию.ЕКВ постановила, что исход противостояния будет определён по итогам одного матча, который пройдёт в Брчко (Босния и Герцеговина) 23 февраля. Матч пройдёт за закрытыми дверями, без болельщиков, а все расходы на его проведение понесёт «Визура».