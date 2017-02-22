Волейболистки казанского «Динамо» побывали в танковом училище

Волейболистки казанского «Динамо» Ирина Воронкова, Дарья Столярова, Ольга Бирюкова и Екатерина Уланова посетили танковое училище с целью поздравить курсантов и преподавателей с предстоящим Днём защитника Отечества. Спортсменки подарили будущим танкистам большую пирамиду, выложенную из тортов, сообщает официальный сайт клуба.
После встречи с преподавателями и учащимися волейболистки побывали в учебном корпусе, в котором находились танки. Девушкам было предложено забраться внутрь танка, и они ответили согласием.
Видео доступно в официальном аккаунте клуба на YouTube