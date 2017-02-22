Фадеев: предложение иностранным клубам об участии в ЧР сформируем в мае

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейболасообщил, что предложение иностранным клубам по участию в российской Суперлиге будет сформировано в мае 2017 года. Ранее появилась информация, что ВФВ ведёт переговоры со швейцарским «Волеро», а также азербайджанскими клубами «Телеком» и «Азеррейл».«Пока никакой новой информации нет, поскольку нужно ещё переговорить прежде всего со своими клубами и президентом „Волеро“ Станиславом Якубовским. Только после этого можно будет делать координированные действия, а предложение должно быть полностью подготовленным, учитывая, что оно связано с переездами и перелёами. Думаю, оно должно быть сформировано после проведения нашего ежегодного совещания по окончании чемпионата России — в первых числах мая. Мы сформируем свои внутренние предложения, выйдем с ними к своим клубам и потом сделаем предложения для иностранных команд.По азербайджанским клубам мы пока также ещё не формировали предложения, потому что для себя мы должны чётко представлять это. Не все клубы этого хотят, поэтому нужно чётко сформировать внутреннюю позицию и только потом выходить с этим предложением к иностранным клубам. Да, те не против вроде бы, но это не конкретика.«Волеро» — это клуб, играющий в Лиге чемпионов, добивающийся там хороших результатов и не имеющий внутреннего сильного чемпионата. Во всех остальных европейских странах команды имеют равносильный чемпионат, чего нет у «Волеро». Для чемпионата России это было бы интересно, поскольку усилить нашу Суперлигу таким клубом было бы правильно", — цитирует Фадеева ТАСС.