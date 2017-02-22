Велькович: со второго сета «Хемик» начал играть в свой волейбол

Волейболистка польского «Хемика»прокомментировала победу над азербайджанским «Телекомом» в пятом туре группового этапа женской Лиги чемпионов со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:13, 25:16). Команда из Полице одержала третью победу в пяти встречах и сохранила шансы на выход в плей-офф. Бакинский коллектив потерпел пятое поражение кряду.«Конечно, успешная игра на блоке очень важна, но сегодня главным был наш настрой. После первого сета мы начали играть в свой волейбол, почувствовали уверенность и стали наслаждаться игрой. Позитивная энергия помогла нам одержать убедительную победу», — цитирует Велькович официальный сайт ЕКВ.