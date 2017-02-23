«Конельяно» нанёс «Модене» первое поражение в Лиге чемпионов—2016/17

Польская команда «Домброва-Гурнича» в пятом туре группового этапа женской Лиги чемпионов уверенно обыграла французский «Сан-Рафаэль» со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:15). Для польской команды эта победа стала второй в пяти матчах. «Сан-Рафаэль» потерпел пятое поражение кряду в группе C.«Домброва-Гурнича» занимает третье место в группе, «Сан-Рафаэль» — четвёртое.В группе A встретились две итальянские команды. «Конельяно» в пяти сетах одолел «Модену» — 3:2 (26:24, 19:25, 22:25, 25:21, 18:16). «Конельяно» выиграл третий матч из пяти и занимает третье место в турнирной таблице. Для лидирующей «Модены» этот проигрыш стал первым.