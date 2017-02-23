Панченко: волейболистки московского «Динамо» совершили маленький подвиг

Главный тренер московского «Динамо»поделился впечатлениями после победы над швейцарским «Волеро» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:20, 15:12).«Игра сложилась очень тяжело. Поздравляю команду с волевой победой! Вернувшись в игру после второй и третьей партий, команда совершила маленький подвиг. Девчонки молодцы, уже в который раз проявили характер. Порадовало, что после третьей партии мы нашли свою подачу. Заработал блок у нас, начали играть и в защите.Второй и третий сеты — это, конечно, провал. „Волеро“ усилил подачу, а мы никак не могли сняться. У них высокорослая команда, сложно добивать до пола. После победы над „Волеро“ и первого места в группе выдыхать нам некогда. Нужно учиться выигрывать такие матчи, много над чем ещё можно работать», — цитирует Панченко «Р-Спорт».