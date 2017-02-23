Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЧЕМПИОНОВ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Панченко: волейболистки московского «Динамо» совершили маленький подвиг

23 февраля 2017, четверг. 12:11. Волейбол
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко поделился впечатлениями после победы над швейцарским «Волеро» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:20, 15:12).

«Игра сложилась очень тяжело. Поздравляю команду с волевой победой! Вернувшись в игру после второй и третьей партий, команда совершила маленький подвиг. Девчонки молодцы, уже в который раз проявили характер. Порадовало, что после третьей партии мы нашли свою подачу. Заработал блок у нас, начали играть и в защите.

Второй и третий сеты — это, конечно, провал. „Волеро“ усилил подачу, а мы никак не могли сняться. У них высокорослая команда, сложно добивать до пола. После победы над „Волеро“ и первого места в группе выдыхать нам некогда. Нужно учиться выигрывать такие матчи, много над чем ещё можно работать», — цитирует Панченко «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Москва Лига чемпионов - Волейбол
Новости. Волейбол
23 февраля 2017, четверг
12:11 Панченко: волейболистки московского «Динамо» совершили маленький подвиг
11:05 Щербань: игра с «Волеро» получилась очень тяжёлой. Столько эмоций!
10:16 «Астерикс» уступил «Олимпиакосу» в первом матче 1/4 финала Кубка вызова
10:07 «Бусто Арсицио» в пяти сетах уступил «Минчанке», но вышел в 1/4 финала Кубка ЕКВ
09:16 «Конельяно» нанёс «Модене» первое поражение в Лиге чемпионов—2016/17
00:21 Гончарова: «Динамо» было готово бороться за каждый мяч в матче с «Волеро»
22 февраля 2017, среда
23:08 «Уралочка-НТМК» уступила «Дрезднеру» в матче волейбольной ЛЧ
22:26 Казанское «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка ЕКВ
22:13 «Енисей» сделал шаг к полуфиналу волейбольного Кубка вызова
22:10 Глава МВД России и экс-директор ФСБ – в фоторепортаже женской волейбольной ЛЧ
21:37 Московское «Динамо» обыграло «Волеро» в Лиге чемпионов
21:18 13 очков Кошелевой не помогли «Экзачибаши» обыграть «Вакифбанк» в ЛЧ
19:30 В Болгарии дополнительно выделено € 2,7 млн на проведение ЧМ по волейболу
17:53 Новым главным тренером «ФАКЕЛА» стал итальянец Плачи
16:03 Велькович: со второго сета «Хемик» начал играть в свой волейбол
15:02 Фадеев: предложение иностранным клубам об участии в ЧР сформируем в мае
14:10 Кребок: когда «Хемик» заиграл спокойнее, всё изменилось
13:16 Волейболистки казанского «Динамо» побывали в танковом училище
12:23 Тренерский штаб сборной РФ посетит матч лучших игроков Молодёжной лиги
11:11 ВФВ: к казанскому и краснодарскому «Динамо» будут применены штрафные санкции
10:13 ЕКВ: «Химик» и «Визура» проведут один матч на нейтральной площадке
09:19 «Линамар» стал первым четвертьфиналистом Кубка ЕКВ
00:49 Все матчи серии 1/4 финала ЧР «Динамо» (Москва) — «Сахалин» пройдут в Москве
21 февраля 2017, вторник
23:58 Закоч: печально видеть результат краснодарского «Динамо»
23:01 Саликов: краснодарское «Динамо» не смогло себя заставить играть на результат
21:58 «Хемик» одолел «Телеком» в женской Лиге чемпионов
20:34 Краснодарское «Динамо» дома уступило «Альбе» в женской Лиге чемпионов
19:53 «Енисей» предлагает болельщикам выбрать талисман клуба
18:01 Покинувший «Кузбасс» Шварц может перейти в польский «Ястшембски Венгль»
16:03 Ушаков: матч Лиги чемпионов рассматриваем как подготовку к встрече с «Енисеем»
15:17 Спиридонов: я сказал Алекно, что “сидеть” под Леоном и Андерсоном — не по мне
14:01 Евдокимова: возможно, когда закончу с волейболом, стану стилистом
13:17 Маркин: в каждой партии игроки «Динамо-Москва» три-четыре мяча не добивали
12:07 Ветрова: в матче с «Волеро» борьба будет на сетке
11:14 Панченко: задача «Динамо-Москва» — обыграть «Волеро» и занять 1-е место в группе
10:23 Филиппов: любую команду можно победить, главное – сделать меньше своих ошибок
09:36 Фадеев: сроки плей-офф женской Суперлиги под сборную мы сокращать не будем
00:56 Вербов: в матче с «Динамо» были отличные ощущения, побольше бы таких матчей
20 февраля 2017, понедельник
23:59 Клюка: переламывали партии с «Уралом» за счёт характера
23:04 ВФВ утвердила даты четвертьфинальных матчей ЧР по волейболу среди женщин
21:54 Малыгина из «Заречья-Одинцово» стала лучшим бомбардиром 18-го тура ЧР
20:49 Михайлов, Родичев и Чефранов — лучшие бомбардиры 20-го тура ЧР по волейболу
19:46 Куцмус: у «ФАКЕЛА» серьёзная подача, но убийственной её назвать нельзя
19:04 Степанян: если связующий встаёт в диагональ — итог то, что в игре с «Кузбассом»
17:36 Женская сборная России по волейболу не сыграет в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как сложится дальнейшая судьба краснодарского «Динамо»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+